Ironheart Disney+ rilascia il primo trailer della nuova serie MCU su Riri Williams

Disney ha svelato il primo trailer di "Ironheart", la nuova serie del MCU che segue Riri Williams, interpretata da Dominique Thorne. Questo giovane genio crea la sua armatura ispirata a Iron Man, dando vita a avventure emozionanti. In arrivo il 24 giugno su Disney+, la serie promette di affascinare i fan con sei episodi ricchi di azione.

La Marvel ha pubblicato il primo trailer ufficiale di “Ironheart”, con Dominique Thorne nei panni di un’adolescente super intelligente che crea la sua armatura ispirata ad Iron Man. La serie debutterà il 24 giugno su Disney+ e sarà composta da sei episodi. Non è la prima volta che i fan della Marvel vedono Thorne nei panni di Riri; ha fatto il suo debutto nell’MCU sul grande schermo in “ Black Panther: Wakanda Forever “. Ryan Coogler, regista di “Wakanda Forever”, è il produttore esecutivo di “Ironheart”. In “Wakanda Forever”, Riri è una studentessa del MIT super intelligente, che ha inventato la sua armatura e un rilevatore di vibranio che cattura l’attenzione dei leader di Wakanda, il re sottomarino Namor e la CIA. Shuri (Letitia Wright) e Okoye (Danai Gurira) trovano Riri e la proteggono dai guerrieri di Namor provenienti dalla città acquatica di Talokan. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it