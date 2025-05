Iran Trump detta la linea | Voglio trovare un accordo ma devono fermare le ricerche sul nucleare

Durante la riunione di Riad con i leader del Consiglio di cooperazione del Golfo, il presidente Donald Trump ha espresso la sua volontà di raggiungere un accordo con l'Iran, ponendo come condizioni essenziali la cessazione delle ricerche nucleari e il termine del sostegno ai gruppi terroristici. Un appello urgente per stabilire stabilità nella regione.

Nella riunione di Riad con i leader del Consiglio di cooperazione del Golfo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito che vuole urgentemente “raggiungere un accordo” con l’Iran per smantellare il suo programma nucleare e che Teheran deve smettere di sostenere i gruppi terroristici che agiscono per suo conto in tutta la regione. “L’Iran deve smettere di finanziare il terrorismo, porre fine alle sue sanguinose guerre per procura e cessare in modo permanente e verificabile la ricerca sulle armi nucleari“. Dall’inizio del mese scorso, gli Stati Uniti e l’Iran hanno avviato i colloqui incentrati proprio sullo sviluppo da parte di Teheran di tecnologie nucleari. 🔗Leggi su Lapresse.it