Ipotesi spareggio Inter-Napoli ci sono due nodi | data e stadio! – CdS

La possibilità di uno spareggio scudetto tra Inter e Napoli è concreta, ma la Lega Serie A affronta due questioni cruciali: la data e la scelta dello stadio. Il Corriere dello Sport analizza la situazione, dettagliando le recenti comunicazioni sugli orari della trentasettesima giornata di campionato. Resta da vedere come si risolveranno questi nodi decisivi.

La Lega Serie A mantiene in forte considerazione l’ipotesi spareggio scudetto tra Inter e Napoli. Ma deve ovviare a due nodi: la data e anche lo stadio. Il Corriere dello Sport spiega la faccenda. LA SITUAZIONE – Gli orari della trentasettesima giornata di Serie A sono usciti nella giornata di ieri e com’era prevedibile tutte le partite, eccetto Genoa-Atalanta, si giocheranno domenica sera alle 20.45. Per la trentottesima e ultima giornata, invece, bisognerà aspettare lunedì. La Lega Serie A studia il da farsi in caso di spareggio scudetto tra Inter e Napoli, ipotesi che potrebbe verificarsi nel caso in cui le due squadre, al termine dell’ultimo turno di campionato, finissero con gli stessi punti in classifica. Ovviamente, se domenica il Napoli dovesse vincere a Parma e l’Inter perdere con la Lazio, gli azzurri conquisterebbero lo scudetto annullando qualsiasi altro tipo di scenario. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Ipotesi spareggio Inter-Napoli, ci sono due nodi: data e stadio! – CdS

