Ipotesi scudetto pronto il piano di sicurezza a Napoli

In vista dell'ipotesi di un trionfo scudetto, Napoli si prepara con un piano di sicurezza rigoroso. La città sarà blindata, con auto e motorini bloccati ai 103 varchi strategicamente posizionati per dissuadere l'afflusso di visitatori esterni e garantire la tranquillità dei festeggiamenti. Un impegno per tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico durante un momento cruciale.

Città blindata, auto e motorini non potranno accedervi saranno bloccati nei 103 varchi previsti e distribuiti nei punti di ingresso di Napoli per dissuadere chi viene da fuori città e.

