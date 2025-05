Ioan Gruffudd esprime il desiderio di tornare a interpretare Mister Fantastic, il ruolo che ha ricoperto nei primi adattamenti dei Fantastici Quattro. Con i recenti sviluppi dell'universo Marvel, l'attore ha commentato la possibilità di tornare nei panni di Reed Richards, suscitando l'entusiasmo dei fan per un possibile ritorno del celebre personaggio.

Ioan Gruffudd vorrebbe tornare a essere Mister Fantastic? Ioan Gruffudd è noto ai fan Marvel dell’Era pre- MCU per aver interpretato Mister Fantastic negli adattamenti sui Fantastici Quattro dei primi anni 2000. Ora, l’attore ha commentato la sua possibilità di tornare nei panni di Reed Richards in Avengers: Doomsday e nei futuri progetti del Marvel Cinematic Universe, e l’attore non ha rifiutato l’opportunità. Gruffudd ha dato vita a Reed in due film, lavorando al fianco della star del MCU Chris Evans nella prima iterazione cinematografica del team. Ora, il cast di I Fantastici Quattro: Gli Inizi include Pedro Pascal nel ruolo di Mister Fantastic dell’ MCU. Nonostante ciò, il multiverso consente alle star dei precedenti film dei Fantastici Quattro di tornare nell’ MCU, e Gruffudd risponde se questo significa che tornerà nel cast di Avengers: Doomsday. 🔗Leggi su Cinefilos.it