Io Sono Nessuno 2 | Vacanze difficili nel primo trailer del film

Il primo trailer di "Io Sono Nessuno 2" promette vacanze difficili per Hutch Mansell, interpretato ancora da Bob Odenkirk. Dopo il successo del primo film nel 2021, il sequel esplora nuove sfide e tensioni, mantenendo alta l'adrenalina dell'action movie che ha conquistato il pubblico. Preparati a un'altra avventura avvincente!

Il primo trailer di Io Sono Nessuno 2, sequel del fortunato action movie con Bob Odenkirk, è finalmente disponibile. Dopo il clamoroso successo ottenuto al botteghino nel corso del 2021, Bob Odenkirk torna nuovamente a vestire i panni del padre di famiglia – e maniaco assassino – Hutch Mansell. In Io Sono Nessuno 2, infatti, il folle protagonista si ritrova invischiato in una tresca criminale mentre cerca di trascorrere una “tranquilla vacanza” in famiglia. “A volte la situazione più pericolosa per un padre è una vacanza in famiglia”. Il regista specialista in action movie “ Timo Tjahjanto ” ha diretto il film (prende il posto di Ilya Naishuller) su una sceneggiatura firmata da Derek Kolstad (John Wick, Die Hart) insieme ad Aaron Rabin (Tom Clancy’s Jack Ryan), da un soggetto dello stesso Kolstad, basato sui personaggi da lui creati. 🔗Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Io Sono Nessuno 2 | Vacanze difficili nel primo trailer del film

