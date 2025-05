Io Sono Nessuno 2 Bob Odenkirk va in vacanza nel primo trailer italiano del thriller d' azione

Il primo trailer italiano di "Io sono nessuno 2" svela l'avventurosa vacanza di Bob Odenkirk, che si ritrova a bilanciare relax e imprevisti. In questa nuova avventura thriller, la famiglia è già in viaggio, ma Odenkirk dovrà affrontare sfide impreviste. Il film, prodotto da Universal Pictures, arriverà nei cinema italiani il 14 agosto.

Bob Odenkirk trascina la sua famiglia in vacanza nel primo trailer di Io sono nessuno 2, ma non avrebbe immaginato di dover lavorare anche durante il suo periodo di relax. Il film sarà nei cinema italiani dal 14 agosto con Universal Picures. 🔗Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Io Sono Nessuno 2, Bob Odenkirk va in vacanza nel primo trailer italiano del thriller d'azione

