Inzago il ricordo di Dodò Ucciso dalla ’ndrangheta durante una strage | C’è lui nei vostri sorrisi

Oggi ricordiamo Dodò, un angelo le cui ali sono state strappate dalla violenza della ‘ndrangheta. Francesca Anastasio e Giovanni Gabriele, i suoi genitori, ci invitano a portare avanti il suo sorriso, affinché la memoria di Domenico "Dodò" Gabriele viva per sempre nei nostri cuori. Un incontro in Martesana per non dimenticare.

"Dodò un angelo cui strapparono le ali. Ma oggi siamo qui, con voi: e con il vostro sorriso lo terrete, per sempre, in vita". Una mattina in Martesana per Francesca Anastasio e Giovanni Gabriele, genitori del piccolo Domenico "Dodò" Gabriele, vittima "per sbaglio" di una strage di ‘ndrangheta a Crotone il 25 giugno 2009, a soli 11 anni. Quel giorno giocava in un campo da calcetto di periferia quando i giovanissimi killer, che oggi scontano l’ergastolo, irruppero con un fucile a pompa. L’obiettivo era un boss locale emergente. Il piccolo, colpito, morì in ospedale il 20 settembre. Doppio appuntamento, ieri, per i genitori. Prima a Inzago, alla scuola media JF Kennedy, poi alla media Einstein di Bellinzago Lombardo. Sotto l’egida, naturalmente, della Rete Antimafie Martesana, e con il coordinamento di Samuele Motta, che per la rete si occupa di attività didattica e testimonianze nelle scuole. 🔗Leggi su Ilgiorno.it