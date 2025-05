Inzaghi prima di Inter-Lazio ne recupera tre! Novità anche su Lautaro Martinez – Sky

L'Inter si avvicina alla sfida di domenica contro la Lazio con importanti novità. Simone Inzaghi ha ricevuto notizie positive dal ritiro di Appiano Gentile, con il recupero di tre giocatori che potrebbero rinforzare la squadra. Tra queste, spiccano aggiornamenti anche su Lautaro Martinez, atteso per contribuire all'incontro cruciale di San Siro.

L’Inter continua a preparare nei dettagli la delicata sfida contro la Lazio, in programma domenica sera alle 20:45 a San Siro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, oggi da Appiano Gentile ben tre notizie positive per Simone Inzaghi: il recupero di tre giocatori e un aggiornamento importante anche riguardo le condizioni di Lautaro Martinez. DA APPIANO GENTILE – Ripresa degli allenamenti oggi per l’ Inter dopo i due giorni di riposo concessi da Simone Inzaghi. Ora testa al campionato, con il Napoli attualmente primo in classifica e con un calendario favorevole, la corsa scudetto è ancora apertissima. I nerazzurri, a un solo punto di distanza, non possono permettersi passi falsi. Proprio per questo, lo staff tecnico guidato da Simone Inzaghi sta gestendo con grande attenzione le condizioni fisiche di alcuni elementi chiave. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inzaghi prima di Inter-Lazio ne recupera tre! Novità anche su Lautaro Martinez – Sky

Se ne parla anche su altri siti

Inzaghi prima di Inter-Lazio ne recupera tre! Novità anche su Lautaro Martinez – Sky

inter-news.it scrive: L’Inter continua a preparare nei dettagli la delicata sfida contro la Lazio, in programma domenica sera alle 20:45 a San Siro. Secondo quanto riportato da - Leggi su Inter-News ...

Inter Lazio, Inzaghi non corre rischi! Il programma per il recupero degli infortunati: 2 i rientri sicuri!

Come scrive calcionews24.com: Inter Lazio, Inzaghi non corre rischi! Il programma per il recupero degli infortunati: 2 i rientri sicuri! In collegamento per Sky Sport, il giornalista Andrea Paventi ha fatto il punto della situazio ...

GdS - Inzaghi sorride: Thuram recupera e Calhanoglu torna "vero". Ma in fascia è piena emergenza

msn.com scrive: L'Inter è l'unica italiana ancora in corsa per tutto e proprio in questo momento Inzaghi avrebbe bisogno di tutti i suoi elementi, ma accusa diverse defezioni. La buonissima notizia, come ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Seria A : Lazio batte lo Spezia 1-2

La Lazio in formato Champions, riscatta il ko casalingo in campionato con l'Udinese, battendo a Cesena lo Spezia (1-2).