Inviata di Striscia aggredita dai Sinti | Presa a pugni e trascinata per i capelli

Un'inviata di Striscia la Notizia è stata aggredita dai sinti, subendo pugni e trascinamenti per i capelli. Durante l'attacco, il gruppo ha persino minacciato i giornalisti con un'ascia. Un'intera scena di violenza inumana che ha avuto termine solo grazie all'intervento tempestivo dei carabinieri, evitando una tragedia.

