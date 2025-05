Investito e accoltellato a San Sisto il racconto dei testimoni | Ho ancora i brividi

A San Sisto, la violenza ha colpito un giovane tunisino, accoltellato al volto e alle mani. La reazione dei testimoni, che hanno affollato finestre e balconi urlando per richiamare aiuto, ha potuto salvargli la vita. Un episodio drammatico che lascia inquietudine e porta alla luce la fragilità della sicurezza nelle nostre comunità.

Se in così tanti non si fossero affacciati da finestre e balconi e non avessero iniziato a urlare l’aggressione di via Albinoni, a San Sisto, avrebbe potuto avere anche conseguenze più gravi per il 27enne tunisino, accoltellato al volto e alle mani, ricoverato in ospedale in gravi condizioni. E. 🔗Leggi su Perugiatoday.it