investire nelle startup agrifoodtech italiane per innovare settore

Investire nelle startup AgrifoodTech italiane è fondamentale per rilanciare e innovare il settore agroalimentare. Con un investimento di poco oltre 100 milioni di euro nel 2024, segnando un calo del 28% rispetto all’anno precedente, è essenziale promuovere la competitività e l'innovazione in un comparto cruciale per l'economia nazionale.

Roma, 14 mag. (askanews) - Per non perdere competitività l'agroalimentare italiano ha bisogno di innovazione e soprattutto di investimenti nelle startup nell'AgriFoodTech. Nel 2024, infatti, sono stati investiti in startup AgriFoodTech poco più di 100 milioni di euro, in calo del 28% rispetto al 2023 e del 36% sul 2022. E Regno Unito, Germania, Francia e Spagna spendono 5 volte più di noi nel settore. Michele Costabile professore ordinario Luiss e direttore del Centro di Ricerca Luiss-X.ITE "Il calo lasciatemi dire è fisiologico perché deriva dal picco di investimenti in venture capital in Italia nel 2022 in genere e in particolare nell'AgriFoodTech", anche per via delle iniziative nate a causa del Covid.

