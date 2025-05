Investire in innovazione salva le vite

Investire in innovazione sanitaria è fondamentale per salvare vite umane, come evidenziato da una recente ricerca europea. I risultati mostrano una forte correlazione tra la spesa sanitaria nazionale e la sopravvivenza dei pazienti affetti da tumori ematologici, sottolineando l'importanza di supportare la ricerca e lo sviluppo in questo settore cruciale.

Esiste una forte correlazione tra la spesa sanitaria nazionale e la sopravvivenza dei pazienti affetti da tumori ematologici. A dimostrarlo è stata una ricerca europea, che ha visto la collaborazio.

Investire in innovazione salva le vite

Segnala ilfoglio.it: Capire la correlazione tra sopravvivenza dei pazienti e spesa sanitaria nazionale con un dato: un motivo per continuare a investire di più in sanità, anche per l'Italia ...

Nasce l’intergruppo parlamentare donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule. Pirro (M5S): “Donare salva vite”

quotidianosanita.it scrive: Ci sono tanti aspetti su cui possiamo cercare di dare una mano, dalle risorse all’innovazione ... che un trapianto serve per salvare delle vite, perché non ci sono altre opzioni terapeutiche ...

