Investiamo sulla Motor Valley E il 30 apre il campo a Monte Coralli

Investiamo sulla Motor Valley: il 30 aprile si apre il campo a Monte Coralli. Cresce l’attesa per il GP di Formula 1 a Imola, mentre oggi alle 16 in piazza del Popolo a Faenza arriverà il pilota Oscar Piastri, pronto a partire con la nuova McLaren Artura spider per il trofeo Bandini. Eventi che mettono in luce l’eccellenza motoristica del nostro territorio.

Cresce l'attesa per il Gp di Formula 1, che si terrà a Imola nel weekend, mentre oggi alle 16 in piazza del Popolo a Faenza arriva il pilota Oscar Piastri che sulla nuova McLaren Artura spider partirà alla volta di Brisighella per il trofeo Bandini. Proprio questi importanti eventi sono stati l'occasione, ieri al Mic di Faenza, per approfondire il legame tra il mondo del motorsport e il tessuto produttivo territoriale che lungo la via Emilia trova sede e opera all'interno della Motor Valley emiliano romagnola. Il convegno, introdotto dal sindaco di Faenza Massimo Isola, ha visto la partecipazione di importanti ospiti quali Peter Bayer e Laurent Makies, rispettivamente amministratore e team principal di F1 Visa Cash App Racing Bulls, Alessandro Chiesa, responsabile delle risorse umane della Ferrari, Gian Carlo Minardi, fondatore dell'omonimo team, Nadia Padovani, proprietaria del Team Gresini di Motogp, il vicesindaco di Faenza Andrea Fabbri, il sindaco di Imola e presidente Anci Emilia-Romagna, Marco Panieri, Giovanni Gargano, sindaco di Castelfranco Emilia e rappresentante dell'associazione Città dei Motori e Morena Diazzi, direttore generale della Regione Emilia-Romagna nel settore della conoscenza, ricerca, lavoro e imprese.

