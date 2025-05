Investì tassista dopo una lite Da tentato omicidio a lesioni | 6 mesi

Un litigio per motivi di viabilità si è trasformato in un episodio drammatico quando un uomo di 45 anni ha investito un tassista. Accusato inizialmente di tentato omicidio, ha concluso la sua vicenda legale con un accordo di patteggiamento, ricevendo una condanna a sei mesi di reclusione per lesioni, con pena sospesa.

Aveva investito un tassista dopo un violento litigio per motivi di viabilità. Inizialmente accusato di tentato omicidio, un uomo di 45 anni se l’è cavata con un patteggiamento a sei mesi di reclusione per lesioni, con pena sospesa. La vicenda risale al primo luglio 2024 e si era consumata nel centro di Ravenna, all’incrocio tra via Roma e via Cesarea. Secondo la ricostruzione dei fatti, quel giorno il 45enne, alla guida di una Mercedes, si era trovato coinvolto in un alterco con un tassista trentenne. I due si erano scontrati verbalmente per futili motivi legati alla circolazione stradale, dando vita a un acceso scambio di insulti. La discussione era poi proseguita lungo via Cesarea, fino all’altezza del civico 96. In quel tratto, il conducente della Mercedes avrebbe impugnato un cacciavite, minacciando il tassista con frasi come: "Ti spacco la faccia, ti faccio vedere". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it