Invasione di campo e insulti a Svilar | Daspo di 5 anni al tifoso dell’Atalanta e c’è di più

L'inaspettata invasione di campo e gli insulti a Svilar hanno portato a un daspo di 5 anni per un tifoso dell'Atalanta. Nel frattempo, la Roma affronta una settimana intensa, tra mercato, la scelta del nuovo allenatore e possibili manovre su Pellegrini, mentre si prepara alla sfida con il Milan, avversario cruciale nella penultima giornata di Serie A.

Una settimana questa caratterizzata da diversi temi in casa Roma, che vanno dal mercato alla benedetta scelta del nuovo allenatore, fino alla probabile operazione di Pellegrini e ad un Milan che sarà il prossimo avversario da affrontare nella penultima giornata di questa Serie A. Non facile lasciarsi alle spalle gli strascichi di un ko contro l’Atalanta doloroso, per una prestazione da 6- che poteva essere migliore, per il mancato approdo al 4° posto in solitaria e per il controverso caso del rigore su Koné. Un episodio poi passato in sordina ma decisamente surreale è stata l’invasione di campo di un tifoso dell’Atalanta. Ciò è avvenuto al gol del 2-1 segnato da Sulemana, con tale soggetto che riusciva a scavalcare la balaustra di vetro per poi correre verso Svilar e proferirgli svariati insulti e prese in giro, provocando la reazione del portiere belga che lo allontanava con una spinta. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Invasione di campo e insulti a Svilar: Daspo di 5 anni al tifoso dell’Atalanta, e c’è di più

