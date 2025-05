Invasione di campo. Daspo di cinque anni

Un tifoso di 40 anni, già con precedenti penali, è stato protagonista di un'invasione di campo durante la partita Atalanta-Roma al Gewiss Stadium di Bergamo. Identificato dalla Polizia, l'uomo è stato deferito all'autorità giudiziaria e ha ricevuto un Daspo di cinque anni, a significare la severità delle misure contro comportamenti violenti nel calcio.

Era entrato in campo durante la partita Atalanta – Roma, gara di campionato disputata lunedì sera al Gewiss Stadium di Bergamo. Il tifoso, italiano di 40 anni, con precedenti, è stato identificato dalla Polizia che lo ha deferito all’autorità giudiziaria. Il questore ha poi emesso nei suoi confronti un Daspo della durata di anni 5, atto che gli è stato notificato dalla locale divisione anticrimine, con la prescrizione dell’obbligo di presentarsi presso la stazione dei carabinieri di residenza per un anno, all’inizio e al termine di ogni incontro calcistico disputato dall’Atalanta, prescrizione attualmente in fase di convalida da parte dell’autorità giudiziaria. L’uomo, tifoso atalantino, senza biglietto lunedì sera era riuscito ad accedere allo stadio scavalcando un varco di delimitazione nei pressi della "tribuna Rinascimento". 🔗Leggi su Ilgiorno.it