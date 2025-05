Intronizzazione papa Leone XIV parte la macchina della sicurezza Seimila agenti in campo

In vista dell'intronizzazione di Papa Leone XIV, previsto per domenica 18, scatta la massiccia operazione di sicurezza. Seimila agenti sono mobilitati per garantire l'ordine pubblico, sotto il coordinamento della questura di Roma. Un'attenzione particolare sarà riservata alla gestione degli eventi, monitorata in tempo reale dal capo di gabinetto.

