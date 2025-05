Intesa Sanpaolo finanzia un maxi impianto per la cattura e lo stoccaggio della Co2 in Svezia

Intesa Sanpaolo ha inaugurato un'importante iniziativa finanziaria per un maxi impianto di cattura e stoccaggio della CO2 in Svezia. La divisione IMI Corporate & Investment Banking, guidata da Mauro Micillo, ha collaborato con un consorzio internazionale di banche per un finanziamento di oltre 700 milioni di euro a sostegno di Beccs Stockholm, un progetto cruciale per la sostenibilità ambientale.

La divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, guidata da Mauro Micillo, ha partecipato, insieme a un pool di banche internazionali, a un finanziamento di oltre 700 milioni di euro a favore di Stockholm Exergi per la realizzazione di Beccs Stockholm, uno dei più grandi impianti al mondo per la cattura e lo stoccaggio permanente della Co2 biogenica. La costruzione dello stabilimento, che sorgerà nei pressi di Värtaverket a Stoccolma, partirà subito con l’obiettivo di renderlo operativo entro il 2028. Una volta completato, sarà in grado di catturare e immagazzinare fino a 800 mila tonnellate di C02 all’anno. L’impianto catturerà la C02 biogenica prima che raggiunga l’atmosfera. Nell’operazione, la divisione IMI CIB ha agito in qualità di sole global coordinator e sole bookrunner, confermando il ruolo di leader del Gruppo Intesa Sanpaolo, guidato dal CEO Carlo Messina, nel finanziamento di iniziative strategiche per la transizione energetica e la sostenibilità ambientale. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Intesa Sanpaolo finanzia un maxi impianto per la cattura e lo stoccaggio della Co2 in Svezia

Le notizie più recenti da fonti esterne

Intesa Sanpaolo finanzia in Svezia impianto per cattura Co2

msn.com scrive: La divisione Imi corporate & investment banking di Intesa Sanpaolo, guidata da Mauro Micillo, ha partecipato, insieme a un pool di banche internazionali, a un finanziamento di oltre 700 milioni di eur ...

Intesa SanPaolo da record, tutto su utili, guidance e dividendi con maxi regalo Messina. Tassi BCE più bassi, cosa è successo

Come scrive money.it: Intesa SanPaolo dà il via alla stagione delle trimestrali delle banche italiane. Tutti i numeri sugli utili, e gli annunci su guidance e dividendi.

Focus sugli utili trimestrali di Intesa Sanpaolo e sulle strategie di crescita nel contesto di riassetto bancario.

Come scrive ilsole24ore.com: Focus sugli utili trimestrali di Intesa Sanpaolo e sulle strategie di crescita nel contesto di riassetto bancario.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Welfare - Ordasso (Intesa Sanpaolo): Aziende devono anticipare bisogni dipendenti

Ci sono poi i permessi relativi ai controlli prenatali e preparazione al parto, per l'inserimento nido/asilo, Dsa, pronto soccorso, grandi eventi patologici, arrotonda solidale.