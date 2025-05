INTERVISTA LUCIO CORSI | ALL’EUROVISION SENZA SNATURARMI SABATO STESSA ESIBIZIONE

Lucio Corsi, rivelazione dell'ultimo Sanremo e orgoglio dell'Italia all’Eurovision, si racconta in un'intervista esclusiva con Lorenzo Cappiello, esperto della celebre kermesse musicale. Con il suo stile visionario e inconfondibile, il cantautore toscano si prepara a calcare il palco europeo sabato, mantenendo intatta la sua autenticità. Scopriamo insieme il suo mondo e le aspettative per questa prestigiosa esibizione.

Lucio Corsi, rivelazione dell’ultimo Sanremo e rappresentante dell’Italia all’Eurovision, si racconta a Lorenzo Cappiello, storico lettore di BubinoBlog che da tempo si occupa della celebre kermesse musicale. Lucio Corsi, cantautore toscano dallo stile visionario e inconfondibile, rappresenta l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025 con un brano che fonde suggestioni glam rock, liriche poetiche e atmosfere surreali. In questa video intervista, ci racconta il viaggio che lo ha portato sul palco europeo, l’ispirazione dietro la sua canzone e il significato profondo del suo immaginario musicale. Un artista fuori dagli schemi, pronto a portare all’Eurovision non solo una canzone, ma un intero universo. L'articolo INTERVISTA LUCIO CORSI: “ALL’EUROVISION SENZA SNATURARMI. SABATO STESSA ESIBIZIONE” proviene da BUBINO. 🔗Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - INTERVISTA LUCIO CORSI: “ALL’EUROVISION SENZA SNATURARMI. SABATO STESSA ESIBIZIONE”

Altre fonti ne stanno dando notizia

“L’autenticità è tutto” — Lucio Corsi si racconta | Intervista da Basilea (Eurovision 2025)

Riporta sanmarinortv.sm: Dall’urgenza di scrivere alle influenze di Ivan Graziani, Lucio Corsi ci racconta il suo percorso, il valore della diversità nella musica, e ...

Lucio Corsi ai fan dall'Eurovision Song Contest 2025, "grazie per il supporto, ma votate chi volete"

Secondo informazione.it: Lucio Corsi, dopo essersi esibito in qualità di ospite durante la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025, ha rilasciato un’intervista in cui ha lanciato un appello ai fan. Il cantante ha r ...

Lucio Corsi: "Eurovision puo' insegnarmi qualcosa per il mio futuro"

Riporta ilgiornale.it: "Sono felice. L'Eurovision Song Contest e' una nuova grande esperienza per me e sono sicuro che puo' insegnarmi qualcosa per fare questo lavoro in un modo migliore nel futuro". Sono le parole di Lucio ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sanremo 2025, Lucio Corsi debutta tra i big: “Era il momento giusto per provarci”

Lucio Corsi, cantautore toscano classe 1993, farà il suo debutto al Festival di Sanremo 2025 tra i 30 big con il brano Volevo essere un duro.