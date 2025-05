intervento sulla rete idraulica bulgarnò messa in sicurezza si ricostruiscono i canali di scolo

L'intervento sulla rete idraulica della frazione di Bulgarnò rappresenta un passo importante per la sicurezza del quartiere Al Mare. Con l'approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta comunale, si avvia la ricostruzione dei canali di scolo, grazie a un finanziamento di un milione e 200mila euro dall'ordinanza commissariale.

Il progetto esecutivo riguardante l’intervento di messa in sicurezza della rete idraulica della frazione di Bulgarnò, nel quartiere Al Mare, è stato approvato con una delibera della Giunta comunale. Si tratta di un’opera finanziata dall’ordinanza commissariale per un importo di un milione e 200mila euro. "Quest’opera – commenta il sindaco Enzo Lattuca – ricade fra gli ulteriori interventi per aumentare la protezione dal rischio idraulico sul territorio comunale. A Bulgarnò, benché non sia stato interessata da allagamenti nel maggio 2023, si procederà con la ricostruzione e modifica della rete dei canali di scolo, i fossi di raccolta delle acque meteoriche a servizio appunto del centro abitato e delle aree limitrofe. Verrà ridotta la quantità d’acqua che entra nella rete fognaria, così da non sovraccaricarla, anche per quanto riguarda i materiali solidi trasportati, e verrà potenziata la rete stessa". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it