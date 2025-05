Interruzione idrica per lavori di miglioramento | possibili disagi in periferia

Domani, giovedì 15 maggio, il comune di Carovigno subirà un'interruzione dell'erogazione idrica a causa di lavori di miglioramento programmati da Acquedotto Pugliese. I disagi interesseranno principalmente le contrade Canali, San Giuseppe e Serranova. Si invita la cittadinanza a prendere le dovute precauzioni per fronteggiare la temporanea mancanza d'acqua.

CAROVIGNO - Acquedotto Pugliese ha programmato un intervento di miglioramento del servizio idrico nel comune di Carovigno che comporterà la sospensione dell'erogazione dell'acqua domani, giovedì 15 maggio. L'interruzione, che interesserà le contrade Canali, San Giuseppe e Serranova, avrà inizio. 🔗Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Interruzione idrica per lavori di miglioramento: possibili disagi in periferia

