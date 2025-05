Interrotta la circolazione lungo la provinciale 14 bis di Velleia

La circolazione sulla provinciale 14 bis di Velleia è stata interrotta per consentire lavori di manutenzione dell'impianto esistente. Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza ha accolto la richiesta della società Snam Rete Gas Spa, garantendo così la sicurezza necessaria durante le operazioni. Maggiori dettagli sui tempi di intervento e deviazioni sarà fornito nei prossimi giorni.

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa di aver accolto l’istanza della società Snam Rete Gas Spa volta ad ottenere la regolamentazione della circolazione stradale per l’esecuzione dei previsti lavori di manutenzione all’impianto esistente lungo la Strada Provinciale n. 14bis di. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Interrotta la circolazione lungo la provinciale 14 bis di Velleia

Le notizie più recenti da fonti esterne

Lugagnano, la strada provinciale di Antognano è interrotta

Si legge su ilpiacenza.it: È ulteriormente peggiorata l’evoluzione del movimento franoso che ha colpito la Strada Provinciale n. 47 di Antognano nel territorio comunale di Lugagnano, chiusa alla circolazione già ... Bardughina ...

Pognano, una rotatoria per la sicurezza della circolazione lungo la provinciale 121 Verdello-Caravaggio

ecodibergamo.it scrive: Una rotatoria per la sicurezza della circolazione, lungo la provinciale 121, a Pognano. All'altezza di un incrocio, quello tra le strade Verdello-Caravaggio e quella per Arcene, già teatro di ...

CREMONA: Sospensione temporanea della circolazione lungo la SP26

Riporta welfarenetwork.it: Sospensione temporanea della circolazione lungo la SP26 'BRAZZUOLI - PIEVE D'OLMI' dal Km 14+014 al km 15+400 nel territorio comunale di Gadesco Pieve Delmona il giorno 18/01/2023 La provincia di ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Voyager 2 : Comunicazione Interrotta con la Navicella a causa di un Errore di Puntamento dell'Antenna

Il 21 luglio scorso, una serie di comandi inviati alla navicella spaziale Voyager 2 ha causato un'involontaria deviazione dell'antenna a 2 gradi dalla Terra.