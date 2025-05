Interporto Marche il 2024 si chiude in attivo e Massimo Stronati è confermato presidente

Interporto Marche chiude il 2024 con un positivo utile di 72.854 euro, come confermato dall'assemblea dei soci. Durante l'incontro, sono state rinnovate anche le cariche, confermando Massimo Stronati alla presidenza, Roberta Fileni come vicepresidente e Gilberto Gasparoni nel ruolo di consigliere. Un passo importante per il futuro dell'interporto.

JESI – L'assemblea dei soci di Interporto Marche ha approvato il bilancio d'esercizio 2024, chiuso con un utile di 72.854 euro. Nel contempo ha anche rinnovato le cariche, confermando Massimo Stronati presidente, Roberta Fileni vicepresidente e Gilberto Gasparoni consigliere.

