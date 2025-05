Internetto via libera alla rimozione dei new jersey | riapre la strada chiusa da quasi 10 anni

La rimozione dei new jersey segna un importante passo avanti per gli abitanti di Via Domenico Ceccarossi e Via Pietro Castrucci all'Infernetto. Finalmente, dopo quasi dieci anni di attesa, il 3 giugno inizieranno i lavori di riqualificazione che restituiranno dignità e accessibilità a queste strade, ponendo fine a un lungo "calvario".

C’è la data che segna la fine di un “calvario” per gli abitanti di Via Domenico Ceccarossi e via Pietro Castrucci e, più in generale, per chi abita all’Infernetto: il 3 giugno infatti partono i lavori per la loro riqualificazione. Nel caso di via Ceccarossi consentirà di riaprirla dopo quasi 10. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Internetto, via libera alla rimozione dei new jersey: riapre la strada chiusa da quasi 10 anni

Ne parlano su altre fonti

Internetto, via libera alla rimozione dei new jersey: riapre la strada chiusa da quasi 10 anni

Come scrive romatoday.it: Una complicata vicenda burocratica aveva lasciato senza manutenzione due strade dal 2015, una delle quali rimasta chiusa al traffico ...

Crolla palazzo a Bari, via libera alla rimozione delle macerie: poi la demolizione della palazzina residua

Riporta msn.com: sono iniziati questa mattina i lavori di rimozione controllata di parte delle macerie. Il via libera è stato dato dopo gli ultimi rilievi, effettuati ieri, e l’ordinanza del sindaco Vito ...

Crolla palazzo a Bari, via libera alla rimozione delle macerie: 100mila euro per sostenere i residenti degli edifici vicini

Segnala msn.com: L'articolo Crolla palazzo a Bari, via libera alla rimozione delle macerie: 100mila euro per sostenere i residenti degli edifici vicini proviene da Quinto Potere.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Brexit, arriva il via libera Parlamento britannico

La Camera ha approvato l'accordo commerciale post-Brexit tra il Regno Unito e l'UE, con 521 voti a favore e 73 contrari.