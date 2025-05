Internazionali | Zverev ko Musetti in semifinale

Lorenzo Musetti vola in semifinale agli Internazionali d'Italia, dopo aver superato il tedesco Alexander Zverev con un punteggio di 7-6, 6-4. Ora il giovane talento toscano si prepara a sfidare il fenomeno Carlos Alcaraz per un posto nella finale del torneo romano. Una partita attesa, ricca di emozioni e talento.

Lorenzo Musetti è in semifinale agli Internazionali d'Italia. Nei quarti il tennista toscano ha battuto il tedesco Alexander Zverev 7-6 6-4. In semifinale Musetti affronterà Alcaraz. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Internazionali: Zverev ko, Musetti in semifinale

