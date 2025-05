Internazionali sarà Ruud l’avversario di Sinner ai quarti di finale | i precedenti

Nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia, Jannik Sinner affronterà Casper Ruud, il numero 7 del ranking mondiale. Match atteso sui campi in terra battuta del Foro Italico, dove il norvegese ha superato Jaume Munar. Analizziamo i precedenti tra i due tennisti e le aspettative per questa sfida di alto calibro.

Sarà Casper Ruud l’avversario del numero uno al mondo Jannik Sinner nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma. Il norvegese, numero 7 del mondo e sesta testa di serie, ha eliminato lo spagnolo Jaume Munar, numero 66 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 38 minuti di gioco. Dopo aver superato Cerundolo in un combattuto ottavo di finale, il numero 1 al mondo tornerà in campo domani, giovedì 14 maggio alle ore 19, sul Centrale contro il tennista norvegese. Nel turno precedente il numero 7 del ranking Atp aveva avuto la meglio su Matteo Berrettini che però, all’inizio del secondo set, è stato costretto a ritirarsi a causa dell’ennesimo infortunio. Ruud sta vivendo un eccellente momento di forma: ha da poco vinto l’Atp di Madrid (il suo primo Masters 1000 conquistato) e viene da ben 9 vittorie di fila. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Internazionali, sarà Ruud l’avversario di Sinner ai quarti di finale: i precedenti

Potrebbe interessarti su Zazoom

RAINBOW SIX SIEGE NEX-GEN SARA' DISPONIBILE A DICEMBRE

In 4K e/o 120 fps, con progressi multipiattaforma nella stessa famiglia di dispositivi e senza alcun costo aggiuntivo per i possessori del gioco per la generazione attuale Ubisoft annuncia che le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X | S di Tom Clancy?s Rainbow Six Siege saranno disponibili dal 1? dicembre.