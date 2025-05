Internazionali Roma oggi Musetti-Zverev | dove vedere il match in tv

Stasera, il Foro Italico di Roma ospita un emozionante quarto di finale agli Internazionali BNL d’Italia, con Lorenzo Musetti che sfida Alexander Zverev. Scopri dove seguire il match in TV e non perdere l'azione di questo attesissimo incontro. Preparati per un mercoledì ricco di tennis e adrenalina!

Stasera in campo al Foro Italico di Roma il match dei quarti di finale tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev: tutte le info e dove vedere il match in tv Sarà un mercoledì denso di emozioni quello che si prepara ad andare in scena oggi agli Internazionali BNL d'Italia, nella splendida cornice del Foro Italico.

