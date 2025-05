Internazionali Roma Musetti da impazzire Batte Zverev 7-6 6-4

Musetti conquista il pubblico romano battendo Zverev 7-6, 6-4 in un match mozzafiato. Dopo una rimonta straordinaria nel primo set, vinto al tie-break 7-1, il carrarino ha consolidato la sua performance nel secondo set, trovando il break decisivo. Ora lo attende Alcaraz per una sfida imperdibile.

Il carrarino rischia grosso con il campione in carica a Roma ma nel primo set fa una rimonta epica, vincendo 7-1 al tie-break. Secondo set molto equilibrato fino al break decisivo al 9° game. Ora Alcaraz 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Internazionali Roma, Musetti da impazzire. Batte Zverev 7-6, 6-4

