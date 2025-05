Internazionali Roma in campo Musetti e Zverev

Nel prestigioso torneo Internazionali d'Italia, Musetti affronta il campione in carica Zverev in un match mozzafiato. Dopo un inizio difficile, il carrarino compie un'impresa rimontando nel primo set e conquistando il tie-break 7-1. Ora, Musetti punta a un confronto con Alcaraz in semifinale, un'occasione imperdibile per scrivere la storia.

Il carrarino rischia grosso con il campione in carica a Roma ma nel primo set fa una rimonta epica, vincendo 7-1 al tie-break. Musetti lotta per un posto in semifinale dove l'attende Alcaraz 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Internazionali Roma, in campo Musetti e Zverev

