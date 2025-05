Internazionali oggi Musetti-Zverev nei quarti – Il match in diretta

Oggi, mercoledì 14 maggio, Lorenzo Musetti scende in campo agli Internazionali d'Italia per affrontare Alexander Zverev nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma. Il giovane talento toscano ha brillato finora sulla terra rossa del Foro Italico, offrendo prestazioni straordinarie e dimostrando di essere in grande forma. Segui il match in diretta!

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti torna in campo agli Internazionali d'Italia e oggi, mercoledì 14 maggio, affronta Alexander Zverev nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma. Fin qui, il toscano è stato impeccabile sulla terra rossa del Foro Italico e sta attraversando uno splendido momento di forma dopo la vittoria degli ottavi contro il . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Internazionali, oggi Musetti-Zverev nei quarti - Il match in diretta

Musetti-Zverev diretta Internazionali di Roma: segui la partita di tennis di oggi

Musetti-Zverev, la diretta dagli Internazionali di Roma: Lorenzo sogna la semifinale

