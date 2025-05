Internazionali | Musetti oggi sfida Zverev numero 2 e campione in carica Quando gioca | il programma a Roma | Orario e tv

Oggi, agli Internazionali d’Italia, Lorenzo Musetti affronta il numero due del mondo e campione in carica, Alexander Zverev, nei quarti di finale. Una sfida che promette emozioni e grande spettacolo. Scopri quando si gioca e come seguirla in TV!

Si prospetta un’altra grande giornata di tennis agli Internazionali d’Italia. Per Lorenzo Musetti, impegnato nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma, è in programma la super sfida contro il numero due al mondo: Alexander Zverev. Se il tennista italiano vuole portare avanti il sogno di disputare la finalissima deve prima eliminare il tedesco, campione in carica al Foro Italico, uscito vittorioso dal match contro Arthur Fils. Lorenzo Musetti sta disputando un grandissimo torneo. Nell’esordio al secondo turno si è sbarazzato in scioltezza del finlandese Otto Virtanendi. Poi ha sconfitto lo statunitense Brandon Nakashima (numero 30 del ranking Atp) e ieri, 13 maggio, ha eliminato Daniil Medvedev agli ottavi di finale. Il tutto senza perdere nemmeno un set. La partita con il russo ha vissuto anche di un episodio alquanto peculiare: l’incontro è stato interrotto per circa 3 ore a causa della pioggia che si è abbattuta sul Foro Italico. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Internazionali: Musetti oggi sfida Zverev, numero 2 e campione in carica. Quando gioca: il programma a Roma | Orario e tv

Musetti punta al trionfo agli Internazionali di Roma: Ora voglio vincere su ogni superficie

Lorenzo Musetti, attualmente numero 9 della classifica ATP, ha dichiarato apertamente il suo obiettivo: vincere gli Internazionali d’Italia.