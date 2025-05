internazionali la toscana del tennis fa il tifo per musetti e paolini

La Toscana si stringe attorno ai suoi talenti del tennis, Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini, pronti a dare il massimo agli Internazionali di Roma. Con i sogni di vittoria nel cuore, i tifosi sono incollati ai televisori in attesa dei loro big match. Un weekend di emozioni e speranze per i campioni toscani!

Roma, 14 maggio 2025 – La Toscana col fiato sospeso e incollata davanti ai televisori per i sui campioni, Muso e Jasmine, che balzano ai vertici dei rispettivi tabelloni agli Internazionali di Roma. Oggi e domani si prospettano dunque due big match per Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini: il bronzo olimpico di Parigi 2024, dopo aver battuto Medvedev, stasera alle 20.30 è pronto a disputare i quarti di finale contro Alexander Zverev; mentre Jasmine Paolini domani non prima delle 13 cercherà l'impresa su Peyton Stearns, che potrebbe aprirle il varco verso il titolo di "regina" di Roma. "Muso”, Carrara è con te. Il carrarino, numero nove del mondo, ha già incontrato tre volte il campione in carica al Foro Italico, con l’azzurro in vantaggio per 2-1. Della classe di Musetti e delle doti tecniche non abbiamo mai dubitato; certamente ora è "cresciuto", ha acquistato fiducia con l'esperienza e ha superato i suoi problemi psicologici maturando (non a caso l'ascesa ha coinciso con la sua paternità). 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net