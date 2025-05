Internazionali | impresa Musetti batte Zverev e vola in semifinale

Lorenzo Musetti compie un'impresa straordinaria agli Internazionali d'Italia di tennis, battendo il tedesco Alexander Zverev e conquistando un posto in semifinale. Il giovane toscano, attualmente al nono posto nel ranking mondiale, si fa valere sui campi del Foro Italico di Roma, confermando il suo talento in un emozionante scontro.

Milano, 14 mag. (LaPresse) – Impresa di Lorenzo Musetti agli Internazionali d’Italia di tennis, in corso sui campi in terra rossa del Foro Italico a Roma. Il tennista toscano, numero 9 al mondo, si qualifica per le semifinali grazie alla vittoria contro il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del mondo e campione in carica, con il punteggio di 7-6 (1), 6-4. Per Musetti è la prima semifinale al Foro Italico, la terza in un Masters 1000 in questa stagione dopo quelle di Montecarlo e Madrid sempre sulla terra. Venerdì Musetti affronterà ora Carlos Alcaraz, numero 3 del mondo, contro cui ha perso in finale a Montecarlo. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Internazionali: impresa Musetti, batte Zverev e vola in semifinale

Su questo argomento da altre fonti

Internazionali: impresa Musetti, batte Zverev e vola in semifinale

Scrive lapresse.it: Milano, 14 mag. (LaPresse) - Impresa di Lorenzo Musetti agli Internazionali d'Italia di tennis, in corso sui campi in terra rossa del Foro Italico a Roma. Il ...

Musetti batte Zverev in due set e vola in semifinale a Roma: sfiderà Carlos Alcaraz

Segnala ilgazzettino.it: Lorenzo Musetti scende in campo sul Centrale del Foro Italico per i quarti di finale degli Internazionali d'Italia contro Zverev. L'azzurro va a caccia della semifinale dove affronterebbe ...

Internazionali d’Italia: Sinner e Musetti ai quarti, Paolini in semifinale dopo 11 anni

Lo riporta giornaledipuglia.com: Nel tabellone femminile brilla Jasmine Paolini, che firma un’impresa battendo la russa Diana Shnaider con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-2 e approda in semifinale. Un risultato storico per il tennis ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Offline siti e media internazionali : crash provider Fastly

Diversi siti Web in tutto il mondo sono stati chiusi dopo un arresto anomalo. Sono colpiti siti istituzionali come quelli della Casa Bianca e del governo britannico.