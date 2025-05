Internazionali d’Italia tra Musetti e la semifinale c’è di mezzo Zverev

Gli Internazionali d'Italia si avvicinano a un'importante sfida: il match tra Musetti e Zverev determinerà chi affronterà Carlos Alcaraz in semifinale. L'attesa per il match è aumentata, con l'inizio posticipato a causa del confronto tra Sabalenka e Zheng, ancora in corso sul Centrale del Foro Italico.

Il vincente del match tra Musetti e Zverev disputerà la semifinale degli Internazionali d'Italia contro Carlos Alcaraz. Inizio di gara posticipato rispetto all'orario previsto (20.30) perché sul Centrale del Foro Italico è ancora in corso il femminile Sabalenka-Zheng

Musetti-Zverev, la diretta dagli Internazionali di Roma: Lorenzo sogna la semifinale

Come scrive corriere.it: Per la prima volta dopo 41 anni ci sono due italiani nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Il carrarese affronta il n. 2 del mondo Zverev e sogna un post ...

Musetti, quarti Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Riporta msn.com: Lorenzo Musetti si conferma uno dei grandi protagonisti degli Internazionali BNL d’Italia. Reduce dal debutto in top 10, l’azzurro ha confermato la sua testa di serie al Foro Italico ed è approdato ai ...

Pagina 0 | Musetti-Zverev, quarti Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Da corrieredellosport.it: Altra prestazione autorevole da parte di Lorenzo, che ha liquidato in due set Medvedev proseguendo la sua avventura al Foro Italico ...

Musetti punta al trionfo agli Internazionali di Roma: Ora voglio vincere su ogni superficie

Lorenzo Musetti, attualmente numero 9 della classifica ATP, ha dichiarato apertamente il suo obiettivo: vincere gli Internazionali d’Italia.