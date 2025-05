Internazionali d’Italia spettacolo Musetti contro Zverev finisce 7-6 6-4 e l’azzurro vola in semifinale

Agli Internazionali d'Italia, Lorenzo Musetti conquista la semifinale sconfiggendo Alexander Zverev con un convincente 7-6, 6-4. Ora l'azzurro è pronto ad affrontare Carlos Alcaraz. Nel frattempo, Jannik Sinner cercherà di replicare il successo del compagno di Davis, mantenendo viva l'ipotesi di una finale tutta italiana.

Musetti disputerà la semifinale degli Internazionali d'Italia contro Carlos Alcaraz. Domani Jannik Sinner proverà a seguire le orme del suo compagno di Davis. Resta viva la possibilità di vedere una finale tutta azzurra

