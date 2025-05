Internazionali d' Italia Musetti da sogno | elimina Zverev e vola in semifinale

Lorenzo Musetti scrive una nuova pagina di storia agli Internazionali BNL d'Italia, sconfiggendo il maestro tedesco Alexander Zverev e volando in semifinale. La sua straordinaria prestazione sulla terra rossa di Roma, culminata in una vittoria netta in due set, ha entusiasmato i tifosi e accresciuto le sue ambizioni nel torneo.

Roma, 14 maggio 2025 - Un meraviglioso Lorenzo Musetti ha sconfitto ed eliminato dagli Internazionali BNL d'Italia Alexander Zverev. Il tennista italiano ha conquistato la vittoria nel turno dei quarti di finale sulla terra rossa di Roma, chiudendo il match in due set. Il carrarese ha prevalso nel primo soltanto al tie-break, al termine di un parziale andato oltre l'ora di gioco ma che lo ha visto finire in crescendo, sia dal punto di vista fisico che della qualità del suo tennis. Nel secondo set il tedesco ha provato a riprendere il filo della propria partita, in un momento non semplice per lui dove gli errori e le prodezze del padrone di casa lo stavano cominciando a piegare. L'equilibrio si è spezzato proprio sul quattro pari, quando Musetti si è preso di classe il break decisivo che lo ha portato a servire per la vittoria. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Internazionali d'Italia, Musetti da sogno: elimina Zverev e vola in semifinale

