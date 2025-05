Internazionali d' Italia | dove vedere Sinner Musetti Paolini e tutto il tennis in tv anche in chiaro

Gli Internazionali d'Italia offrono l'opportunità di seguire Sinner, Musetti, Paolini e tutto il tennis in TV. Sky Sport e Tennis TV trasmetteranno le partite, mentre la Rai offrirà un match al giorno, alternando le sue reti tra Rai Due e Rai Uno, per adattarsi agli impegni come il Giro d'Italia. Non perdere nulla!

Sky Sport, Tennis Tv e anche la Rai con una match al giorno da rincorrere fra gli orari e le reti: da Rai Due a Rai Uno per la concomitanza con il Giro d'Italia, nel pomeriggio o in serata 🔗Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Internazionali d'Italia: dove vedere Sinner, Musetti, Paolini e tutto il tennis in tv (anche in chiaro)

Cosa riportano altre fonti

Internazionali d’Italia 2025, Jasmine Paolini– Stearns: dove vedere il match in tv e streaming

Lo riporta tag24.it: Jasmine Paolini scende in campo per la semifinale degli Internazionali d'Italia, scopriamo dove vedere in tv e in streaming il match contro Stearns.

Internazionali d’Italia 2025, la coppia Errani-Paolini sfida Gauff-Eala nel doppio: dove vedere il match in tv e streaming

Da tag24.it: Errani e Paolini scendono in campo per i quarti di finale nel doppio agli Internazionali d'Italia, scopriamo dove sarà possibile vedere la partita in tv e in streaming.

Musetti-Zverev, dove vedere il quarto dell'Atp di Roma in tv, in campo anche Alcaraz-Draper

Riporta msn.com: Per la prima volta dopo 41 anni ci sono due italiani nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Oggi il carrarese affronta il n. 2 del mondo Zverev. In campo ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Chi è Federico Cinà, la promessa del tennis italiano che sogna la sfida con Sinner agli Internazionali d'Italia

Federico Cinà potrebbe incrociare Jannik Sinner al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2025, in quello che sarebbe un derby tutto italiano molto atteso.