internazionali d italia alcaraz supera draper e conquista la semifinale

Carlos Alcaraz si prende la scena agli Internazionali d'Italia, diventando il primo semifinalista del torneo. Lo spagnolo ha superato Jack Draper, attuale numero 5 del Ranking Atp, con un secco 6-4, 6-4. In semifinale, Alcaraz attende di conoscere il suo avversario tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev, in campo alle 20.30.

