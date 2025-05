Internazionali d’Italia Alcaraz supera Draper e conquista la semifinale Presente Salvini in tribuna

Carlos Alcaraz conquista la semifinale degli Internazionali d'Italia, superando Jack Draper in un atteso confronto tra i migliori tennisti del mondo. La presenza di Matteo Salvini in tribuna ha reso l'evento ancora più significativo. Sul Campo Centrale, Alcaraz si è dimostrato padrone del gioco, segnando una vittoria decisiva nei quarti di finale.

Al Foro Italico oggi vanno in scena i primi quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Sul Campo Centrale si è appena concluso il primo big match del torneo tra il numero 3 del mondo, Carlos Alcaraz, e il numero 5, Jack Draper. Alcaraz primo semifinalista degli Internazionali Alla fine di una sfida della durata di . L'articolo Internazionali d’Italia, Alcaraz supera Draper e conquista la semifinale. Presente Salvini in tribuna proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Internazionali d’Italia, Alcaraz supera Draper e conquista la semifinale. Presente Salvini in tribuna

