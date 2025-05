Internazionali d’Italia 2025 Peyton Stearns sfiderà Jasmine Paolini in semifinale

Negli Internazionali d'Italia 2025, Peyton Stearns si prepara a partire verso la semifinale, dove affronterà Jasmine Paolini. Dopo una sfida intensa contro Elina Svitolina, conclusa con il punteggio di 6-2, 4-6, 7-6(4), la tennista americana continua a sorprendere. La giornata odierna è interamente dedicata ai quarti di finale della parte bassa del tabellone.

La giornata degli internazionali d'Italia femminili è dedicata ai match valevoli per i quarti di finale della parte bassa del tabellone. Continua lo straordinario torneo di Peyton Stearns. La tennista americana si sbarazza anche di Elina Svitolina, 6-2 4-6 7-6(4) il punteggio del match, e sfiderà in semifinale una meravigliosa Paolini. La giocatrice azzurra piega al terzo set la russa Diana Shnaider in un confronto in cui era sotto 4-0 nel secondo parziale dopo aver perso il primo al tie-break. Regala un'autentica girandola di emozioni il match tra Jasmine Paolini e la russa Diana Shnaider. La testa di serie numero sei vince una battaglia di due ore e venticinque minuti e conquista così una storica semifinale riportando tra le migliori quattro un'italiana. L'ultima a riuscirci era stata Sara Errani nel 2014.

Internazionali d'Italia 2025, Peyton Stearns sfiderà Jasmine Paolini in semifinale

