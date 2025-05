Internazionali d’Italia 2025 oggi | orari 14 maggio programma tv ordine di gioco streaming

Il 14 maggio 2025, il Foro Italico di Roma ospiterà una giornata cruciale degli Internazionali d’Italia. Tra quarti WTA e incontri attesi, il programma promette emozioni. Scopriamo insieme gli orari, l'ordine di gioco e dove seguire in streaming questo evento imperdibile. Preparati a vivere una giornata di grande tennis!

Si va a comporre un’altra giornata al Foro Italico di Roma, una di quelle davvero importanti, anche in virtù di quanto può accadere in chiave Italia e di quanto è stato già rinviato ieri. Ma andiamo a capire tutto con precisione migliore. Innanzitutto, sul Centrale seconda parte dei quarti WTA, con Coco Gauff che sfida Mirra Andreeva in uno degli scontri più attesi in assoluto da quando è stato compilato il tabellone. In serata Aryna Sabalenka sfida la medaglia d’oro olimpica, la cinese Qinwen Zheng, per continuare a distanziare il resto del mondo nel ranking mondiale. In quota ATP, invece, al pomeriggio Draper-Alcaraz è la sfida tra il più caldo giocatore del momento e quello che la terra sa bene come trattarla. A sera, per Lorenzo Musetti la grande sfida al tedesco Alexander Zverev, qui vincitore nel 2017. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Internazionali d’Italia 2025 oggi: orari 14 maggio, programma, tv, ordine di gioco, streaming

Approfondimenti da altre fonti

Internazionali d’Italia 2025 oggi: orari 14 maggio, programma, tv, ordine di gioco, streaming

Come scrive oasport.it: Si va a comporre un'altra giornata al Foro Italico di Roma, una di quelle davvero importanti, anche in virtù di quanto può accadere in chiave Italia e di ...

Diretta Internazionali d'Italia 2025 oggi 13 maggio, Musetti-Medvedev live con lite, ok Alcaraz e Paolini. Stop per pioggia

Riporta sport.virgilio.it: Martedì 13 maggio2025 agli Internazionali di Roma: programma e risultati, conferenze. Sinner, n° 1 ranking, in campo sul Centrale. In campo anche Paolini ...

Internazionali d'Italia, Sinner e Musetti ai quarti. Paolini in semifinale

Riporta iltempo.it: Gli Internazionali d'Italia entrano nel vivo. Sinner non sbaglia e supera il test Cerundolo. Musetti liquida Medvedev in due set con il match ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Matteo Berrettini: Sconfitta a Montecarlo e Wild Card per gli Internazionali d'Italia a Roma

Matteo Berrettini, il tennista romano di 27 anni, ha affrontato una sconfitta al primo turno dell'ATP Masters 1000 di Montecarlo, perdendo contro il serbo Miomir Kecmanovic con il punteggio di 6-3, 6-1 in soli 73 minuti di gioco.