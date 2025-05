Internazionali d’Italia 2025 | Musetti per la semifinale in campo anche Errani Paolini

Oggi al Foro Italico di Roma, l'Italia si prepara a vivere una giornata entusiasmante con Musetti in semifinale e l'azione di Errani e Paolini. Tuttavia, il maltempo potrebbe nuovamente interferire, dopo i rinvii causati da acquazzoni che hanno colpito ieri. Un duplice confronto tra speranze azzurre e insidie meteorologiche si prospetta all'orizzonte.

Giornata inevitabilmente ad altissimo tasso italiano, quella che va in scena oggi al Foro Italico di Roma. Ma ci sarà ancora da difendersi da possibili acquazzoni, del tipo di quelli che hanno messo in ginocchio la giornata di ieri costringendo al rinvio a oggi del match tra lo spagnolo Jaume Munar e il norvegese Casper Ruud (fatto, questo, che sembra destinato a portare Jannik Sinner in sessione serale giovedì per forza di cose). Lorenzo Musetti cercherà l’ingresso in semifinale per la prima volta nella Capitale, dove finora non era mai riuscito a offrire il livello di tennis desiderato. Stavolta, però, è la continuazione di Montecarlo e Madrid che continua a trascinarlo avanti. La sfida è di quelle difficili, con il tedesco Alexander Zverev, con il quale ha però un paio di precedenti positivi. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Internazionali d’Italia 2025: Musetti per la semifinale, in campo anche Errani/Paolini

