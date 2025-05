Internazionali d' Italia 2025 | è record di biglietti venduti

Gli Internazionali BNL d'Italia 2025 stanno conquistando il pubblico con numeri da record: oltre 360.000 biglietti venduti a cinque giorni dalla conclusione del torneo. Un traguardo che supererà ogni aspettativa e testimonia l'eccezionale afflusso di appassionati, pronti ad assistere a un evento sportivo di straordinaria rilevanza. Scopriamo i dettagli di questa storica edizione.

Oltre trecentosessantamila biglietti venduti e mancano ancora cinque giorni alla conclusione del torneo. Questi sono i numeri record degli Internazionali BNL d'Italia che hanno già fatto registrare il maggior numero di ticket staccati rispetto agli anni passati.

