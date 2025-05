Internazionali d’Italia 2025 approdano ai quarti Alcaraz Zverev e Draper

La giornata degli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia 2025 ha regalato emozioni intense. Carlo Alcaraz, Alexander Zverev e Jack Draper si sono qualificati per i quarti, mentre l'Italia applaude i suoi talenti Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Draper,ostante una prestazione solida, ha dovuto cedere un set prima di concludere la sua avventura.

Giornata dedicata agli ottavi di finale per il tabellone maschile degli Internazionali d’Italia 2025. Approdano ai quarti di finale, senza eccessivi patemi, Carlo Alcaraz, Alexander Zverev e Jack Draper. L’Italia sorride con Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Jack Draper perde un set prima di uscire alla distanza e superare Corentin Moutet. L’inglese s’impone 1-6 6-4 6-3 in due ore e diciannove minuti. Carlos Alcaraz deve lottare per due ore e mezza prima di poter esultare per festeggiare l’ingresso nei quarti di finale. Lo spagnolo, testa di serie numero 3, vince 6-3 3-6 7-5 contro il russo Karen Khachanov, testa di serie numero 23. Lorenzo Musetti, ottavo favorito del seeding, regola 7-5 6-4, in un’ora e quaranta minuti, il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 10. Vince un’autentica maratona Hubert Hurkacz. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Internazionali d’Italia 2025, approdano ai quarti Alcaraz, Zverev e Draper

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Internazionali d'Italia, Sinner e Musetti ai quarti. Paolini in semifinale

Segnala iltempo.it: Gli Internazionali d'Italia entrano nel vivo. Sinner non sbaglia e supera il test Cerundolo. Musetti liquida Medvedev in due set con il match ...

Sinner, quarti Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Si legge su msn.com: Jannik Sinner continua a regalare spettacolo sul Campo Centrale del Foro Italico. Dopo i successi ai danni di Navone e De Jong, si è ripetuto contro l’argentino Francisco Cerundolo, prevalendo in due ...

Internazionali d'Italia, numeri da record: venduti oltre 360mila biglietti

Segnala msn.com: L'edizione in corso del torneo romano ha visto la presenza di un numero incredibile di tifosi sugli spalti ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Matteo Berrettini: Sconfitta a Montecarlo e Wild Card per gli Internazionali d'Italia a Roma

Matteo Berrettini, il tennista romano di 27 anni, ha affrontato una sconfitta al primo turno dell'ATP Masters 1000 di Montecarlo, perdendo contro il serbo Miomir Kecmanovic con il punteggio di 6-3, 6-1 in soli 73 minuti di gioco.