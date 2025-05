Internazionali di tennis | Sinner-Ruud domani alle 19 Paolini alle 15

Domani alle 19, Jannik Sinner affronterà Casper Ruud, detentore del titolo di Madrid, nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Ruud, attuale numero 6 del ranking, arriva da una vittoria contro il spagnolo Munaur. Sinner, vincitore degli ultimi tre scontri diretti, si presenta con grandi aspettative. In campo anche Paolini alle 15.

Sarà Casper Ruud, detentore del titolo di Madrid l’avversario di Jannik Sinner nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia in programma domani. Il norvegese numero 6 del ranking ha battuto 6-3 6-4 lo spagnolo Munaur. Sinner ha vinto tutti e tre i precedenti, l’ultimo dei quali alle Atp Finals 2024. Nonostante tre set point annullati nel primo e due break point in favore dello spagnolo. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Internazionali di tennis: Sinner-Ruud domani alle 19, Paolini alle 15

