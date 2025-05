Internazionali di Roma Musetti è in semifinale | battuto Zverev

Lorenzo Musetti conquista la semifinale agli Internazionali di Roma, superando il tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 7-6 (7-1) e 6-4. Un trionfo che porta l'azzurro a un passo dalla finale, confermando il suo straordinario talento sul circuito internazionale.

Lorenzo Musetti è in semifinale agli Internazionali di Roma: il tennista azzurro ha battuto il tedesco Alexander Zverev in due set con i parziali di 7-6 (7-1) e 6-4. Internazionali di Roma, Musetti è in semifinale: battuto Zverev L'Identità. 🔗Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Internazionali di Roma, Musetti è in semifinale: battuto Zverev

