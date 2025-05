Internazionali di Roma Musetti dà spettacolo e batte Zverev in due set | la semifinale è sua affronterà Alcaraz

Lorenzo Musetti scrive un nuovo capitolo di gloria agli Internazionali d'Italia, battendo Alexander Zverev in due set con un emozionante 7-6, 6-4. L'azzurro approda così in semifinale, dove affronterà la stella spagnola Carlos Alcaraz. Una performance da incorniciare che ha entusiasmato il pubblico del Foro Italico, rendendo Musetti sempre più protagonista del tennis mondiale.

Sempre più speciale. Sempre più Magnifico. Lorenzo Musetti manda in estasi il Foro Italico di Roma e vola in semifinale agli Internazionali d’Italia grazie a una prestazione memorabile, superando il numero 2 del mondo Alexander Zverev per 7-6 6-4. L’azzurro conquista il suo terzo penultimo atto in un Masters 1000 consecutivo, dopo le semifinali raggiunge a Montecarlo (dove poi arrivò in finale) e Madrid. Altri 400 punti, per un filotto sulla terra rossa che ora si traduce in 3.860 punti nel ranking ( Novak Djokovic a poco più di 200 punti) e in 1.800 punti nella Race, per la sesta posizione mondiale. Zverev invece subisce una nuova sconfitta pesante, soprattutto per come si era messo il primo set, con quei quattro set-point non sfruttati. Il tedesco non riesce a difendere il titolo vinto nel 2024 e subisce nuovamente il sorpasso in classifica di Carlos Alcaraz. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it