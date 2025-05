Inter si torna a correre! Direzione Lazio

L'Inter si prepara a tornare in campo, con lo sguardo rivolto alla sfida contro la Lazio. Dopo la vittoria contro il Torino, che ha riportato i nerazzurri a -1 dal Napoli, Simone Inzaghi radunerà i suoi uomini ad Appiano Gentile per prepararsi alla prossima importante partita di domenica sera.

In vista della prossima partita di domenica sera, Simone Inzaghi nella giornata di domani ritroverà i suoi uomini sull’erbetta di Appiano Gentile. RITORNO – Archiviata la vittoria contro il Torino e di conseguenza il ritorno a -1 dal Napoli, Simone Inzaghi dopo la trasferta in Piemonte ha voluto concedere due giorni di meritato relax ai nerazzurri. I giocatori dunque, si ritroveranno domani pomeriggio alla Pinetina per iniziare a preparare la sfida contro la Lazio che potrebbe avere una valenza molto più importante rispetto al solito. Con il vantaggio risicato del Napoli, la vittoria potrebbe scombussolare gli ultimi novanta minuti di Serie A. Intanto Inzaghi ritroverà il gruppo che ha vinto contro Tim Torino, ma allo stesso tempo andranno valutate tutte le assenze per infortunio. Inter, out Lautaro Martinez! Tre in dubbio per la Lazio. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, si torna a correre! Direzione Lazio

