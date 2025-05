Inter si rientra alla Pinetina Chi recupera per la Lazio?

L'Inter è tornata oggi alla Pinetina di Appiano Gentile per riprendere gli allenamenti dopo un meritato riposo. Inzaghi ha siglato il ritorno al lavoro in vista della sfida contro la Lazio, mentre si valutano i recuperi dei giocatori in vista dell'importante incontro. L'atmosfera è di determinazione e concentrazione per affrontare al meglio il prossimo impegno.

L' Inter oggi è tornata in azione oggi alla Pinetina di Appiano Gentile per il primo allenamento della settimana. Inzaghi aveva concesso due giorni di riposo per recuperare dalla pazza settimana della semifinale e della trasferta vittoriosa di Torino. Oggi si è iniziato a preparare la prossima sfida di campionato contro

